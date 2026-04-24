Αύριο το κορτ της Μαδρίτης φιλοξενεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του τουρνουά, με τη Μαρία Σάκκαρη να αντιμετωπίζει την Καρολίνα Πλίσκοβα για το Open στην ισπανική πρωτεύουσα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιστρέφει σε απαιτητικό τεστ απέναντι στην έμπειρη Τσέχα, σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο παίκτριες ψάχνουν σημαντική πρόκριση στη διοργάνωση.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 6 HD, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του τένις να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση τη μάχη για την πρόκριση.