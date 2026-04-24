Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη σημειώθηκε τα ξημερώματα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, περίπου 405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9,7 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την έντονη αίσθηση που προκάλεσε σε πολλές περιοχές της Κρήτης.

Βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού στις Μοίρες, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά στη σελίδα Δια – SOS – τε τη Μεσαρά και στη συνέχεια στο Patris.gr, καταγράφει τη στιγμή της σεισμικής δόνησης, με το φωτιστικό να φαίνεται να «χορεύει» από την ένταση της δόνησης.