Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Πέμπτης μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 55χρονος άνδρας έχει ταμπουρωθεί στο διαμέρισμά του, κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα, έπειτα από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, μια 81χρονη γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση και κατήγγειλε ότι ο γιος της, με τον οποίο συγκατοικεί σε πολυκατοικία επί της οδού Σουλιωτών, την χτύπησε. Η γυναίκα ενημέρωσε επίσης τις αρχές ότι ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών και πως στο σπίτι υπάρχει όπλο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ, οι οποίοι επιχειρούν να τον πείσουν να παραδώσει το όπλο και να εξέλθει με ασφάλεια από το διαμέρισμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν απειλεί τους αστυνομικούς αλλά αρνείται να παραδοθεί.

Η 81χρονη μητέρα κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, φέρει μώλωπα στο μάτι, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.