Η Λιόψη Θεσπρωτίας αποτελεί έναν εγκαταλελειμμένο οικισμό που εξακολουθεί να φέρει έντονα τα σημάδια του παρελθόντος. Πέτρινα σπίτια, ερειπωμένοι τοίχοι και ξεχασμένα περάσματα συνθέτουν μια εικόνα σιωπής, που κάνει το τοπίο να μοιάζει παγωμένο στον χρόνο.

Στην κορυφή του λόφου δεσπόζουν τα απομεινάρια από το σαράι του Ντίνο Μπέη, το πιο χαρακτηριστικό και επιβλητικό σημείο της περιοχής.

Μέσα από εντυπωσιακά εναέρια και επίγεια πλάνα, το βίντεο drone του Life After Gravity αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα της Λιόψης και αναδεικνύει τη σύνδεση του εγκαταλελειμμένου χωριού με το ιστορικό σαράι που παραμένει σύμβολο του τόπου.

Πρόκειται για ένα ακόμη οδοιπορικό στη Θεσπρωτία, όπου η εγκατάλειψη, η ιστορία και η μνήμη συνεχίζουν να συνυπάρχουν, κρατώντας ζωντανή την παρουσία ενός αλλοτινού κόσμου.