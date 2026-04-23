Άγιος Γεώργιος Πρέβεζας – ένα χωριό της Ηπείρου συνδεδεμένο με έναν από τους πιο ζωντανούς λαϊκούς θρύλους της περιοχής. Στην ανατολική όχθη του ποταμού Λούρου και νότια του τεχνητού φράγματος, ο Άγιος Γεώργιος αποτελεί σημείο ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Από το χωριό ξεκινούσε το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Νικοπόλεως, ένα εντυπωσιακό τεχνικό έργο της αρχαιότητας, τα ερείπια του οποίου μαρτυρούν το υψηλό επίπεδο μηχανικής της εποχής. Σήμερα, από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου υδρεύονται οι κάτοικοι των νομών Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας.

Απέναντι από το χωριό, στη μεγάλη τρύπα που σχηματίζουν τα βράχια, ο λαός επένδυσε το τοπίο με έναν δυνατό μύθο – τον μύθο του δράκου και του Αγίου Γεωργίου.

Ο θρύλος του δράκου και του Αγίου

«Στα παλιά χρόνια τα νερά των πηγών ξεπηδούσαν από μια σκοτεινή και υγρή σπηλιά, η οποία βρισκόταν στο σημείο όπου σήμερα είναι κτισμένος ο ναός του Αγίου Γεωργίου και έχει σκεπαστεί με τσιμέντο εδώ και αρκετά χρόνια.

Στη σπηλιά αυτή κατοικούσε ένας ανθρωποφάγος δράκος που εξουσίαζε τα νερά. Για να επιτρέπει στους ανθρώπους να πίνουν και στα χωράφια να ποτίζονται, απαιτούσε κάθε χρόνο, στην εορτή του Αγίου Γεωργίου, την ομορφότερη νέα του χωριού ως αντάλλαγμα.

Όταν έφτανε η ημέρα του πανηγυριού, ο δράκος μεταμορφωνόταν σε ευπαρουσίαστο νέο, πλησίαζε τις χορεύτριες, άρπαζε τη λαμπερότερη και την οδηγούσε με τη βία στη φωλιά του, όπου την καταβρόχθιζε. Ο τρόμος και η θλίψη σκέπαζαν το χωριό, το πανηγύρι σταματούσε και οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τις γιορτές από φόβο.

Ώσπου, ένα βράδυ, πολλοί είδαν στον ύπνο τους τον Άγιο Γεώργιο να τους προτρέπει να μη φοβηθούν και να ξαναγιορτάσουν κανονικά. Τη Δευτέρα του Πάσχα ετοίμασαν το πανηγύρι και άρχισαν οι χοροί. Τότε εμφανίστηκε ξανά ο δράκος.

Καθώς πλησίαζε τη λυγερόκορμη νέα, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και μια λάμψη φώτισε τον τόπο. Ο Άγιος Γεώργιος, έφιππος, όρμησε με το κοντάρι του εναντίον του δράκου, ο οποίος μεταμορφώθηκε σε πελώριο φίδι με φτερά και προσπάθησε να διαφύγει. Το πέταγμά του ήταν τόσο δυνατό που τρύπησε το λόφο και κατευθύνθηκε προς τους Παπαδάτες, όπου υπέκυψε από τα τραύματά του.

Οι κάτοικοι λένε πως ένα κομμάτι του λόφου εκτοξεύτηκε με τέτοια δύναμη ώστε έφτασε μέχρι το χωριό των Παπαδατών της Πρέβεζας. Εκεί δείχνουν ακόμη έναν μεγάλο βράχο που θυμίζει το σχήμα της τρύπας του λόφου.

Από ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Γεώργιο, που τους λύτρωσε από τον ανθρωποφάγο δράκο, οι κάτοικοι έχτισαν στο σημείο της δρακότρυπας ναό προς τιμήν του και μετονόμασαν το χωριό τους σε Άγιο Γεώργιο».

Το πανηγύρι σήμερα

Κάθε χρόνο, στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, το χωριό ζωντανεύει με ένα μεγάλο πανηγύρι στην πλατεία, δίπλα στον ναό. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τιμούν τον προστάτη τους και αναβιώνουν τη μνήμη του θρύλου που έχει χαραχθεί στη συλλογική τους παράδοση.