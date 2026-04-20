Κινέζοι ερευνητές αποκαλούν την παχυσαρκία επιδημία και βλέπουν τους δείκτες να ανεβαίνουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα ενώ προειδοποιούν ότι μέχρι το 2030 το 30% του πληθυσμού θα είναι παχύσαρκοι.

Όπως μετέδωσε το MEGA, το Πεκίνο βλέπει τα ποσοστά παχυσαρκίας του πληθυσμού να εκτοξεύονται και πλέον είναι της μόδας οι φυλακές για παχύσαρκους.

Είναι κέντρα στρατιωτικού τύπου για γρήγορη απώλεια βάρους μέσω αυστηρών προγραμμάτων. Η διατροφή είναι συγκεκριμένη, η γυμναστική καθημερινή και φυσικά υπάρχει 24ωρη επιτήρηση για να μην τρώνε κρυφά.

Οι τρόφιμοι των στρατοπέδων για παχύσαρκους μπαίνουν οικειοθελώς στο αυστηρό πρόγραμμα, συνήθως για ένα μήνα. Οι εγκαταστάσεις είναι περιφραγμένες, έχουν ατσάλινες πύλες μέχρι και ηλεκτροφόρα καλώδια ενώ οι έξοδοι φυλάσσονται από προσωπικό ασφαλείας 24 ώρες το 24ωρο.

Οι τρόφιμοι ανεβαίνουν στη ζυγαριά δύο φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα. Οι προπονητές ελέγχουν τακτικά τα δωμάτια και κατάσχουν κρυμμένα τρόφιμα.

Μέσα σε 25 χρόνια στην Κίνα ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών έχει τετραπλασιαστεί και οι υγειονομικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι το 65% των ενηλίκων στην Κίνα θα είναι υπέρβαροι έως το 2030.