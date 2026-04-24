Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη σημειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Άκη Τσελέντη η δόνηση είχε μέγεθος 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και εντοπίστηκε 405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας, 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γουδούρα Λασιθίου, στον θαλάσσιο χώρο.

Όπως ανέφερε ο σεισμολόγος, ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη, ωστόσο χαρακτήρισε το φαινόμενο αναμενόμενο, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τόνισε επίσης ότι τους τελευταίους μήνες είχε καταγραφεί έντονη μικροσεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο Άκης Τσελέντης συνέστησε στους κατοίκους να τηρήσουν τα γνωστά μέτρα προστασίας για τις επόμενες ημέρες και να ζητήσουν από μηχανικούς να ελέγξουν τα παλαιά κτίρια που παρουσιάζουν σημάδια καταπόνησης. Επεσήμανε ότι λόγω του μικρού εστιακού βάθους των 10 χιλιομέτρων, αναμένονται αρκετοί μικρότεροι σεισμοί στα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν χρειάζεται πανικός», καθώς το φαινόμενο πιθανότατα θα ολοκληρωθεί με μικρότερες δονήσεις, αλλά είναι σημαντικό να αναμένουμε τη χωροχρονική του εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Υπενθύμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό των σπιτιών – όπως βαριά αντικείμενα – αλλά και από τον ίδιο τον πανικό.

Συστάσεις και προειδοποιήσεις

Ο σεισμολόγος ανέφερε ότι ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε παρατηρήσει μικρές δονήσεις στην περιοχή, ενώ είχε προχωρήσει σε αναρτήσεις με οδηγίες προφύλαξης για τα παιδιά από πιθανά μικρά τσουνάμι. Ζήτησε επίσης να αποφεύγεται η διασπορά φημών, τονίζοντας πως «οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς και πρέπει να ενημερώνονται ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο».

Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται τα μπάνια στη θάλασσα για λίγο διάστημα, καθώς ακόμη και ένα θαλάσσιο κύμα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά.

Γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής

Όπως εξήγησε ο Άκης Τσελέντης, οι σεισμοί στην Κρήτη οφείλονται στη συνεχή σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας. Η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διαδικασία που εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η Κρήτη βρίσκεται ακριβώς στο σημείο αυτής της γεωλογικής σύγκρουσης, γεγονός που εξηγεί τη σεισμικότητα της περιοχής.