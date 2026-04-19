Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στο Λασίθι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κρήτης. Όπως εξήγησε στα ΝΕΑ ο σεισμολόγος Ευθύμης Λέκκας, η δόνηση είχε επίκεντρο τον υποθαλάσσιο χώρο νότια του νομού, σε βάθος περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ο σεισμός δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Ιεράπετρα και στις γύρω περιοχές, ενώ ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Ο σεισμολόγος διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια σεισμική ακολουθία που εξελίσσεται υποθαλασσίως, με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση.

Όπως τόνισε, η δραστηριότητα αυτή δεν συνδέεται με ρήγματα της ξηράς και εκτιμάται ότι θα παραμείνει περιορισμένη στον θαλάσσιο χώρο. «Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Επιτηρούμε την περιοχή και δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευθύμης Λέκκας.

Ο σεισμός των 3,6 Ρίχτερ θεωρείται μετασεισμός, ενώ, όπως σημείωσε ο σεισμολόγος, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες μικρότερες δονήσεις στην ίδια περιοχή.