Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και πολίτες που πλήττονται από τις αυξημένες τιμές, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο, ο Σάντσεθ σημείωσε ότι η Ισπανία έχει προτείνει παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Απάντηση στις φήμες για το ΝΑΤΟ

Απαντώντας σε ερωτήσεις ισπανών δημοσιογράφων, ο ισπανός πρωθυπουργός απέρριψε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, ως αντίποινα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Η Ισπανία είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στους κόλπους του ΝΑΤΟ και εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας έναντι της Συμμαχίας», δήλωσε στα αγγλικά ο Σάντσεθ, προσθέτοντας: «Συνεπώς, καμιά ανησυχία».

«Δεν εργαζόμαστε με βάση e-mails, εργαζόμαστε με βάση επίσημα έγγραφα και τις θέσεις που διατυπώνονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε επίσης, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η στάση της Μαδρίτης απέναντι στον πόλεμο

Ο Σάντσεθ επανέλαβε ότι «η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι καθαρή: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους μας, όμως πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας».

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στον πόλεμο που διεξάγεται από τα τέλη Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στάση που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μαδρίτη ότι αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων στην Ανδαλουσία για αεροπορικές επιχειρήσεις, απειλώντας μάλιστα «να σταματήσει κάθε εμπόριο» μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, ο αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει την Ισπανία επειδή δεν έχει αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, όπως προβλέπεται από τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ που προωθεί η Ουάσινγκτον.