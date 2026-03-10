«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν ο Τραμπ αποφασίσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη (10/3).

Όπως ανέφερε, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται για τη διάλυση της παραγωγής πυραύλων στο Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι τα βομβαρδιστικά B-2 έχουν ρίξει βόμβες βάρους 2.000 λιβρών σε πυραυλικά κέντρα που, όπως περιέγραψε, ήταν βαθιά θαμμένα στο Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει επιπλέον επιλογές στον τομέα της ενέργειας, ενώ ο ίδιος και η ομάδα του για την ενέργεια παρακολουθούν στενά τις αγορές και επεξεργάζονται πρόσθετα σχέδια παρέμβασης, σημείωσε η Λέβιτ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν αναμένεται να μειώσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς, τονίζοντας ότι η πρόσφατη άνοδος στις τιμές της ενέργειας είναι προσωρινή και ότι ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος παραμένει βέβαιος ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν γρήγορα και διαμηνύει ότι οι επιδιώξεις της στρατηγικής παραμένουν οι ίδιες. Οι ενέργειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων επικεντρώνονται στη διάλυση της υποδομής παραγωγής πυραύλων του Ιράν, με σκοπό τη σταθεροποίηση της κατάστασης και, αναπόφευκτα, τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, εξήγησε.

Επιπλέον, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως δεν έχει υπάρξει συνοδεία πλοίου του Αμερικανικού Ναυτικού σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, διαψεύδοντας την ανάρτηση την οποία κατέβασε ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.