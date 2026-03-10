Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν. Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται σε έκθεση που κατατέθηκε σε Επιτροπές του Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγή με γνώση του περιεχομένου της.

Μέλη του Κογκρέσου, τα οποία ενδέχεται να κληθούν σύντομα να εγκρίνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον πόλεμο, εκφράζουν ανησυχία ότι η σύρραξη θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αμερικανικά αποθέματα. Η ανησυχία αυτή εντείνεται καθώς η αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

Ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με στελέχη επτά μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών. Το Πεντάγωνο επιδιώκει να αναπληρώσει τα εφόδιά του, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει τις επόμενες κινήσεις για τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών.

Η κυβέρνηση δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε δημόσια εκτίμηση για το συνολικό κόστος του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με το Ισραήλ. Παράλληλα, μέλη του Κογκρέσου ζητούν περισσότερη ενημέρωση και καταθέσεις αξιωματούχων σχετικά με το πώς η σύρραξη μπορεί να επηρεάσει την αμυντική ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με βοηθούς γερουσιαστών και βουλευτών, αναμένεται ότι ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει σύντομα αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ άλλες πηγές θεωρούν ότι το τελικό αίτημα θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

