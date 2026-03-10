Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι η χώρα δέχεται νέα επίθεση από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, την 11η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα X, «η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή απειλές πυραύλων και drones προερχόμενων από το Ιράν», επιβεβαιώνοντας την ένταση που επικρατεί στην περιοχή.