Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, με αντικείμενο τη χθεσινή παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Γκαζιαντέπ.

Κατά τη συνομιλία, η Άγκυρα εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της, ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία θεωρεί απαράδεκτη κάθε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της και διαμήνυσε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της.

«Η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου είναι απαράδεκτη και η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες», δήλωσε στον Ιρανό ομόλογό του κατά την τηλεφωνική συνομιλία.

Έκκληση για αποφυγή ενεργειών που απειλούν την ασφάλεια

Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

«Όλα τα μέρη πρέπει να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ασφάλεια και να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες», σημείωσε.

Διάψευση από την Τεχεράνη

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής της χώρας του στο περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ότι θα διερευνηθεί πλήρως το θέμα.

«Οι πύραυλοι που στόχευαν τον τουρκικό εναέριο χώρο δεν προέρχονταν από το Ιράν και θα διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα για το ζήτημα», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού ΥΠΕΞ.