Ο Κιρ Στάρμερ συμφώνησε με τον Φρίντριχ Μερτς και την Τζόρτζια Μελόνι να «εργαστούν στενά» για τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Χορμούζ.

Σύμφωνα με το Guardian, ένας εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Ιταλίας τη Δευτέρα το βράδυ «για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συζητώντας για τα Στενά του Ορμούζ».

Όπως είπε: «Συμφώνησαν για την κρίσιμη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τα πλοία μέσω αυτών των υδάτων. Συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά τις επόμενες ημέρες μπροστά στις ιρανικές απειλές».

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για τα συνεχιζόμενα αμυντικά μέτρα που έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, υποστηρίζοντας τους εταίρους μας στον Κόλπο.

Οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη για συνεχή συνεργασία μπροστά στην κλιμακούμενη κατάσταση και συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

Πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «εργάζεται με τους συμμάχους μας σε μια σειρά επιλογών για να υποστηρίξει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού καθώς το επίπεδο απειλής εξελίσσεται».

Ο καγκελάριος και ο οικονομικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών έχουν επικοινωνήσει με το Lloyd’s του Λονδίνου την τελευταία εβδομάδα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για τους φορείς εκμετάλλευσης υπό το φως της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που καλύπτουν επιχειρήσεις για ζημίες ή διακοπές που προκαλούνται από πόλεμο και εμφύλιο, επανάσταση, ανταρσία, εξέγερση και τρομοκρατία.»

Τραμπ: Σκέφτομαι να καταλάβω στα Στενά του Ορμούζ

Την πρόθεσή του να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρότι – όπως ανέφερε – «τα πλοία περνάνε κανονικά τώρα».

Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ τόνισε ότι, παρά την ομαλή διέλευση των πλοίων από την περιοχή, «σκέφτεται να τα καταλάβει». Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν λέγοντας: «Έχουν πυροβολήσει ό,τι είχαν να πυροβολήσουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας».

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο, ο πρόεδρος σημείωσε ότι τα πλοία έχουν ξαναρχίσει να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στην εποπτεία της.

«Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία διέρχονται τώρα, αλλά σκέφτομαι να τα καταλάβω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς συνδέει τη Μέση Ανατολή με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η στρατηγική του σημασία έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.