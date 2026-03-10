Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου. «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».

Η Άγκυρα επισημαίνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας στενή συνεργασία σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.