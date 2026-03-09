Στο podcast της Μέγκαν Κέλι, η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν εξέφρασε έντονη κριτική στην αλλαγή στάσης του Τραμπ για τους πολέμους. Η Αμερικανίδα πολιτικός και επιχειρηματίας, αναδείχθηκε ως η πιο ένθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA και υπηρέτησε ως βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. από το 2021 έως την παραίτησή της το 2026.

Από φανατική υποστηρίκτρια του προέδρου Τραμπ, εκτινάχθηκε στην αντίπερα όχθη όταν ο Τραμπ δεν της έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στη Γερουσία. Οι δύο γυναίκες φάνηκαν να πλέουν στο ίδιο μήκος κύματος, στηλιτεύοντας την αλλαγή πλεύσης του Τραμπ αναφορικά με την έναρξη νέων πολέμων.

Η δημοσιογράφος, αφού ανέφερε την πρόθεση του Τραμπ να είναι η Κούβα ο επόμενος στόχος του, στη συνέχεια παρουσίασε ένα βίντεο από πολύ πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ σε μία διάσκεψη για επικεφαλής μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ (17 Φεβρουαρίου 2026).

«Μια νέα τουρκική απειλή αναδύεται. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αποκτήσει επιρροή στη Συρία, επιδιώκουν επιρροή και αλλού σε όλη την περιοχή. Και από εδώ προειδοποιώ: η Τουρκία είναι το νέο Ιράν. Ο Ερντογάν είναι εκλεπτυσμένος, επικίνδυνος και προσπαθεί να περικυκλώσει το Ισραήλ. Την ώρα που κάποιοι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί ήταν στα μισθολόγια του Κατάρ, το Κατάρ και η Τουρκία θρέφουν το τέρας της ισλαμικής αδελφότητας που μεγαλώνει και ενδεχομένως να γίνει τόσο επικίνδυνο όσο αυτό που δημιούργησε το Ιράν. Η Τουρκία και το Κατάρ αποκτούν επιρροή όχι μόνο στη Συρία, αλλά και στη Γάζα, από την μπροστινή πόρτα και παντού, και προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν νέο κλοιό. Η Τουρκία προσπαθεί να στρέψει τη Σαουδική Αραβία εναντίον μας και να εδραιώσει έναν εχθρικό σουνιτικό άξονα με το πυρηνικό Πακιστάν» είπε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ.

ψ