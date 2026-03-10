Το Ιράν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ να «προσέχει για να μην εξαλειφθεί», μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πιστεύει πως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του καθεστώτος μπορεί να «ζήσει ειρηνικά».

Ο Τραμπ κάλεσε το Ιράν να προετοιμαστεί για «θάνατο, φωτιά και οργή» εξαιτίας του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, απευθύνοντας απειλές και προς τον νέο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ωστόσο, ο επικεφαλής ασφαλείας του καθεστώτος, Αλί Λαριτζανί, απέρριψε τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, δηλώνοντας πως το Ιράν «δεν φοβάται τα κούφια λόγια σας».

Ο Λαριτζανί πρόσθεσε: «Ακόμη και ισχυρότεροι από εσάς δεν κατάφεραν να καταστρέψουν το ιρανικό έθνος. Προσέξτε να μην καταστραφείς εσύ!»

Ο κ. Τραμπ, μιλώντας στο Fox, υποστήριξε ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης δεν θα μπορέσει να «ζει ειρηνικά» και δήλωσε «δυσαρεστημένος με τον διορισμό», έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν τον τελικό λόγο για την επιλογή του ηγέτη του Ιράν.

«Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν πρόκειται να διαρκέσει πολύ», είχε δηλώσει νωρίτερα, προσθέτοντας: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε δέκα χρόνια, όταν δεν θα υπάρχει πρόεδρος σαν εμένα που θα το κάνει».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο διορισμός του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «θα οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα», προειδοποιώντας για νέο κύμα φονικών επιθέσεων κατά του καθεστώτος, μετά τη δήλωση της Τεχεράνης πως δεν θα φύγει «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και προέβλεψε πως η σύγκρουση θα λήξει νωρίτερα από το τετραεβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς ορίζει τη «νίκη».