Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ruwais των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέστειλε τη λειτουργία του έπειτα από επίθεση drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική περιοχή όπου βρίσκεται, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) αξιολογεί τις ζημιές στην εγκατάσταση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς το θέμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Το διυλιστήριο του Ruwais έχει δυνατότητα επεξεργασίας 922.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα.

A fire broke out at a facility inside the Al-Ruways Industrial Complex in Abu Dhabi after it was targeted by a drone, according to the Abu Dhabi Media Office. LIVE UPDATES: https://t.co/1WC186rp0g pic.twitter.com/m2FlFppcCj — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) March 10, 2026

Η επίθεση με drone που προκάλεσε την προσωρινή παύση λειτουργίας του διυλιστηρίου προστίθεται σε μια σειρά πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν πλήξει σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της μετά από παρόμοιο χτύπημα με drone, ενώ το Κατάρ σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία της κύριας εγκατάστασης εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, έπειτα από αντίστοιχες επιθέσεις.

Η Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημη τοποθέτηση για το περιστατικό.

Abu Dhabi authorities are responding to a fire that broke out at a facility in the Ruwais Industrial Complex, caused by a drone attack. No injuries have been reported at this time. The public is reminded to obtain information from official sources only and to avoid spreading… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 10, 2026

Ruwais Refinery: Μπορεί να παράγει έως και 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Το Ruwais Refinery αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου στον κόσμο και λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Το συγκρότημα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας έως και 922.000 βαρελιών αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων ημερησίως, γεγονός που το κατατάσσει ως το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο σε ενιαία τοποθεσία παγκοσμίως και το μεγαλύτερο στη Μέση Ανατολή.

Το διυλιστήριο βρίσκεται στην πόλη Ruwais, στη δυτική περιοχή του Άμπου Ντάμπι, και αποτελεί κομβικό σημείο για τη βιομηχανική δραστηριότητα του εμιράτου. Η τοποθεσία του επιτρέπει την άμεση σύνδεση με τις υπόλοιπες ενεργειακές υποδομές της περιοχής, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του ενεργειακού συμπλέγματος.

Η μονάδα είναι πλήρως ενσωματωμένη με άλλες εγκαταστάσεις της ADNOC στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Ruwais, όπως το εργοστάσιο πετροχημικών Borouge 3. Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη συνολική παραγωγική αλυσίδα, καθιστώντας το Ruwais Refinery στρατηγικό πυλώνα για την ενεργειακή ανάπτυξη και την οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.