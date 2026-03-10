Αποφασισμένες να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μέχρι την πλήρη ήττα του αντιπάλου εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο την Τρίτη (10/03/2026), ο Χέγκσεθ, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, παρουσίασαν την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

«Σήμερα θα είναι, για ακόμη μία φορά, η πιο έντονη ημέρα πληγμάτων στο εσωτερικό του Ιράν», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των επιθέσεων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, υποστήριξε ότι το Ιράν επιταχύνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση πυρηνικής βόμβας, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα το επιτρέψει ποτέ». Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ιράν «βρίσκεται απομονωμένο και χάνει κατά κράτος».

Ο Χέγκσεθ επανέλαβε ότι οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής επιχείρησης παραμένουν:

η καταστροφή των αποθεμάτων και των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν,

η αποδυνάμωση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της χώρας,

η εξουδετέρωση του ιρανικού ναυτικού,

και η οριστική αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά», διαμήνυσε, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ηγέτες του Ιράν βρίσκονται πλέον «σε πανικό και απόγνωση», καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας κλήθηκε επίσης να σχολιάσει αναφορές περί τραυματισμού του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα ήταν «σοφό» για τον ίδιο να λάβει σοβαρά υπόψη το μήνυμα του Τραμπ να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ προειδοποίησε τη Ρωσία να μην εμπλακεί στη σύγκρουση, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο διαλόγου με την Τεχεράνη. «Είναι πιθανό να μιλήσω με το Ιράν, αλλά εξαρτάται από τους όρους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει πληροφορηθεί πως η ιρανική πλευρά επιθυμεί συνομιλίες.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».