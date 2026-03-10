Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένας νικητής σε αυτόν τον πόλεμο και είναι η Ρωσία», αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας στη Διάσκεψη των Πρέσβεων στις Βρυξέλλες, υπογράμμισε πως η αύξηση των τιμών της ενέργειας ωφελεί τη Ρωσία και ενισχύει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως σημείωσε, «η Ρωσία υπονομεύει σταθερά τη θέση της Ουκρανίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Μόσχα αποκτά νέους πόρους για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της καθώς αυξάνονται οι τιμές της ενέργειας, ενώ επωφελείται και από τη μείωση της διεθνούς προσοχής στο ουκρανικό μέτωπο, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί «τη μέγιστη ανησυχία». Επισήμανε πως «το Ιράν φέρει την ευθύνη για τις ρίζες αυτής της κατάστασης», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «ο μονομερής δρόμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η λύση». Καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον γειτονικών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να σταματήσουν άμεσα.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή αντίδραση, εξήρε την «ταχεία κινητοποίηση της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας», που απέστειλαν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της Κύπρου. Όπως είπε, η ενέργεια αυτή αποτελεί «ισχυρό παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σε τηλεδιάσκεψη με τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου, εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας».

Η θέση της Ευρώπης σε έναν πολυπολικό κόσμο

Απευθυνόμενος στους διπλωμάτες της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι ο σημερινός πολυπολικός κόσμος απαιτεί «πολυμερείς λύσεις και όχι σφαίρες επιρροής». Όπως είπε, «γνωρίζουμε τη νέα πραγματικότητα, μια πραγματικότητα στην οποία η Ρωσία παραβιάζει την ειρήνη, η Κίνα διαταράσσει το εμπόριο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες».

Υπεράσπιση της διεθνούς τάξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκε και στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα αυτή παγκόσμια πραγματικότητα. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες μας», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι «παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές – στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στη Γάζα ή στη Μέση Ανατολή». Πρόσθεσε επίσης ότι «παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές – στο Ιράν, στο Σουδάν ή στο Αφγανιστάν».