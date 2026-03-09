Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο κατά την έναρξη της ολομέλειας του Μαρτίου, τονίζοντας πως «γνωρίζουμε επίσης ότι οι άνθρωποι στην Κύπρο ανησυχούν και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν είστε και δεν θα είστε ποτέ μόνοι».

Η κ. Μέτσολα υπογράμμισε ότι «η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι πραγματική, απτή και βρίσκεται στο πλευρό σας», επισημαίνοντας πως η Ευρώπη θα στείλει το πιο σαφές μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας. «Η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», πρόσθεσε.

Τέλος, τόνισε ότι «οποιαδήποτε απειλή κατά κρατών-μελών είναι απολύτως απαράδεκτη» και ότι κάθε φορά που δοκιμάζεται η αποφασιστικότητα της Ένωσης, «η Ευρώπη ενεργεί ως ένα».