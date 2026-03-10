Ο Γάλλος πρόεδρος επισκέφθηκε τη Δευτέρα την Πάφο όπου είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζήτησαν πολλά για την ασφάλεια της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής και αποφάσισαν κάποια άλλα.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, μετά και τις κοινές τους δηλώσεις, ανεχώρησε για τη Σούδα όπου επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ.

Στο αεροδρόμιο αποχαιρέτισε τους δύο φίλους και το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram υπό τους ήχους ενός τραγουδιού, που σε πολλούς έκανε εντύπωση.

Δείτε την ανάρτηση του Γάλλου προ΄πεδρου αλλά και ποιο ήταν το τραγο9ύδι που επέλεξε.

