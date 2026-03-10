Την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου CBS που έλεγε ότι οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θεωρούν πολύ πιθανό το Ιράν να προχωρήσει στη ναρκοθέτηση των Στενλων του Ορμούζ, αν δεν το έχει ήδη κάνει.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό, πρέπει να αφαιρεθούν «άμεσα».

Προειδοποίησε ότι, αν υπάρχουν και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι «σε επίπεδο που δεν έχει ξαναφανεί».

Πρόσθεσε ότι αν αφαιρεθούν, αυτό θα αποτελέσει «ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τι είχε προηγηθεί

Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το Ιράν προχωρά σε προετοιμασίες για την τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα αμερικανικά μέσα συλλογής πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις πως η Τεχεράνη σχεδιάζει να περιορίσει ή να μπλοκάρει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμα τη διεθνή ροή ενέργειας.

BREAKING: U.S. intelligence assets have begun to see indications Iran is taking steps to deploy mines in the Strait of Hormuz shipping lane. Source: CBS — Clash Report (@clashreport) March 10, 2026

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το Ιράν αξιοποιεί μικρότερα σκάφη, ικανά να μεταφέρουν από δύο έως τρεις νάρκες το καθένα. Η τακτική αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και δυσκολεύει τον εντοπισμό των κινήσεων από δορυφόρους ή περιπολίες.

Αν και το ακριβές απόθεμα ναρκών του Ιράν δεν είναι γνωστό, οι εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς τοποθετούν τον αριθμό τους μεταξύ 2.000 και 6.000. Πρόκειται για ναυτικές νάρκες ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Το Ιράν είναι μέσα στο «παιχνίδι» στα Στενά του Ορμούζ

Η προειδοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων μελών του υπουργικού του συμβουλίου, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική επιρροή στα στρατηγικά ύδατα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Al Jazeera, Οσάμα μπιν Τζαβέιντ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το Ιράν παραμένει στο παιχνίδι στα Στενά του Ορμούζ», επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δεν χρειάζεται να μπλοκάρει ενεργά τη θαλάσσια οδό με πλοία. Αρκεί, όπως είπε, να εκτοξεύσει επαρκή αριθμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες να αποθαρρυνθούν από την κάλυψη ταξιδιών μέσω της περιοχής.

Η εκτίμηση αυτή υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυτιλία και τη μεταφορά πετρελαίου, όπου το Ιράν διατηρεί στρατηγική παρουσία παρά τις διεθνείς πιέσεις.

Γεγονός πάντως είναι ότι ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο ή πλοίο συμμάχου των ΗΠΑ διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσει στόχο.

Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε τη δήλωση του υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρις Ράιτ, ο οποίος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό συνόδευσε δεξαμενόπλοιο μέσω των στενών. Η ανάρτηση του Ράιτ στην πλατφόρμα X διαγράφηκε λίγο αργότερα.

«Ο ισχυρισμός ότι δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ με συνοδεία του αμερικανικού στρατού είναι απολύτως ψευδής. Κάθε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα ανακοπεί από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας», δήλωσε ο αρχηγός του ναυτικού του IRGC, Αλιρεζά Τανγκσίρι.

Η δραματική προειδοποίηση της Aramco

Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η προειδοποίηση έγινε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μεταφορές πετρελαίου έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει στη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.