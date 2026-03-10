Παγκόσμια ανακούφιση επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί και τα χρηματιστήρια καταγράφουν άνοδο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα «τελειώσει σύντομα».

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψαν τον φόβο για παρατεταμένη πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και λειτούργησαν ως καταλύτης για κύμα ρευστοποιήσεων στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν το αγοραστικό ενδιαφέρον στις μετοχές.

Αυτή την ώρα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί κατά 11,21%, στα 87,866 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 84,161 δολάρια, σημειώνοντας πτώση -11%.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF – που αποτελεί την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς – καταγράφει πτώση 12,93%, στα 49,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι δηλώσεις Τραμπ και η αντίδραση των αγορών

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει «σχεδόν» τελειώσει, καθώς η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον πολεμικό ναυτικό, αεροπορία ή τηλεπικοινωνίες. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με τους αναλυτές της Deutsche Bank, «καθησύχασαν τους φόβους για έναν μακροχρόνιο πόλεμο, ικανό να προκαλέσει ένα στασιμοπληθωριστικό σοκ» – μια κατάσταση που συνδυάζει υψηλό πληθωρισμό με αναιμική ανάπτυξη.

Άνοδος στα διεθνή και ελληνικά χρηματιστήρια

Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από τους Αμερικανούς, με τη Wall Street να παραμένει συγκρατημένη στο άνοιγμα. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεπερνά τις 48.000 μονάδες με άνοδο 0,80%, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,57% και ο Nasdaq κατά 0,75%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με άνοδο 1,88%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 1,59%, ο γερμανικός DAX 2,39% και ο γαλλικός CAC 1,79%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 2,67%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 3,05%.

Ανοδική ήταν και η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν σημειώνοντας άνοδο 5,9%. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,62%.