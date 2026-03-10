Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η προειδοποίηση έγινε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι μεταφορές πετρελαίου έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει στη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο συνεχίζεται η αναστάτωση… τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. Όπως πρόσθεσε, «αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής».

Κίνδυνοι για βασικούς κλάδους

Η κρίση έχει ήδη πλήξει τους τομείς της ναυτιλίας και των ασφαλειών, ενώ αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αεροπορία, τη γεωργία και την αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με τον Νάσερ.

Η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε σε υψηλό τριετίας, αγγίζοντας τα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσει στα 92 δολάρια την Τρίτη, μετά από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σκληρότερα εάν το Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές από την κρίσιμη ενεργειακή περιοχή. Επεσήμανε επίσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ενδέχεται να συνοδεύσει πλοία στον Κόλπο για την ασφαλή διέλευση, αν και η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της στρατηγικής παραμένει ασαφής.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις συνοδείες του Πολεμικού Ναυτικού, ο Νάσερ τόνισε ότι οι όγκοι είναι τεράστιοι και πως οι πελάτες της Aramco αναλαμβάνουν τον κίνδυνο παράδοσης. «Φυσικά, θα υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε ενέργειες ή μέτρα που θα βοηθήσουν στην παράδοση των προϊόντων μας στους πελάτες μας», σημείωσε. Άλλος αξιωματούχος ενέργειας του Κόλπου εξέφρασε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η παύση των συγκρούσεων μπορεί να ανοίξει εκ νέου τα Στενά.

Περιορισμένα αποθέματα και εναλλακτικές διαδρομές

Ο Νάσερ επισήμανε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο πενταετίας και ότι η κρίση τα μειώνει ταχύτερα. «Δυστυχώς, για τις παγκόσμιες αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι η επανέναρξη της ναυτιλίας στο στενό είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα των τιμών.

Επί του παρόντος, η Aramco δεν εξάγει πετρέλαιο από τον Κόλπο, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να φορτώσουν. Ωστόσο, η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της μέσω παγκόσμιων αποθεμάτων, τα οποία όμως, όπως είπε, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται επ’ αόριστον.

Παράλληλα, ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μεταφέρει κυρίως αργό Arab Light και Arab Extra Light προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο αγωγός αναμένεται να φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά του των 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως μέσα στις επόμενες ημέρες. «Ακόμα και με αυτή τη δυνατότητα, μιλάμε για περίπου 350 εκατομμύρια βαρέλια διαταραχών στην αγορά», τόνισε ο Νάσερ.

Η Aramco αξιοποιεί επίσης μέρος της παραγωγής για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης, με περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως να κατευθύνονται σε δυτικά διυλιστήρια που εξάγουν προϊόντα.

Οικονομικές επιπτώσεις

Ο Νάσερ ανέφερε ότι μια μικρή πυρκαγιά στο διυλιστήριο Ras Tanura σβήστηκε άμεσα και το εργοστάσιο βρίσκεται πλέον στη διαδικασία επανεκκίνησης. Παράλληλα, η Aramco ανακοίνωσε πτώση 12% στα ετήσια κέρδη της, αποδίδοντας τη μείωση στις χαμηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου. Η εταιρεία προανήγγειλε επίσης επαναγορά μετοχών ύψους έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την πρώτη στην ιστορία της.