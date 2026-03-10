Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «βομβαρδίζει» τις αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ομολόγων, νομισμάτων, χρυσού και μετοχών, ενώ οι αγορές αρχίζουν να προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων από κεντρικές τράπεζες λόγω της κατάστασης και το ΔΝΤ προειδοποιεί για τα χειρότερα.

Οι τιμές του πετρελαίου μπρεντ άγγιξαν τα 120 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο έως 27% μέσα σε μια μόλις ημέρα πριν να κυμανθούν στα επίπεδα των 92 δολαρίων αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα. Οι χώρες του G7 μάλιστα εξέταζαν να ρίξουν στην αγορά στρατηγικά αποθέματα για να σταματήσει το ράλι των τιμών χωρίς να καταλήξουν σε άμεση κίνηση.Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκανε νέο άλμα έως 20%, στα 63 ευρώ/μεγαβατώρα, πριν να κυμανθεί στα 56 ευρώ. Το δολάριο ενισχύθηκε ξανά ως ασφαλέστερο καταφύγιο με το ευρώ να υποχωρεί κατά 0,5%, στα 1,15 δολάρια.

Κύρια αιτία για το νέο ράλι πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν η διακοπή της παραγωγής στη Μέση Ανατολή – Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Ιράκ, Κατάρ – λόγω του πολέμου και η μεγάλη δυσκολία – και κίνδυνος – μεταφοράς φορτίων μέσω των Στενών του Ορμούζ που είναι η κύρια ναυτιλιακή οδός για τη διακίνηση ενέργειας.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ειδικά στην Ευρώπη έκαναν νέο άλμα, αυξάνοντας τον προβληματισμό για τις εξελίξεις. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις αποδόσεις αυτές καταγράφονταν σε Βρετανία με 4,77% ύστερα από άνοδο 15 μονάδων βάσης χθες και 25 μονάδων βάσης σε χρονικό ορίζοντα μήνα. Ακολουθούσε η Ιταλία με 3,70% και άνοδο 8 και 25 μονάδων βάσης αντίστοιχα, η Ελλάδα με 3,68% με άνοδο 9 και 25 μονάδων βάσης και η Γαλλία με άνοδο 9 και 15 μονάδων βάσης σε χρονικό ορίζοντα ημέρας και μήνα αντίστοιχα.

Τα χρηματιστήρια δέχτηκαν νέες αναταράξεις από την Ασία μέχρι τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Ενώ ο χρυσός διαμορφωνόταν στα 5.092 δολάρια η ουγγιά ύστερα από υποχώρηση 1,5%, καθώς αυξάνονταν τα στοιχήματα ότι ο υψηλός πληθωρισμός λόγω πετρελαίου θα φέρει αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Αυξήσεις επιτοκίων

Οι επενδυτές αύξαναν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας τροφοδότησαν φόβους για απότομη αύξηση του πληθωρισμού.

Τα swaps υποδήλωναν περίπου 70% πιθανότητα δύο αυξήσεων των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης η καθεμία από την ΕΚΤ φέτος, σε σύγκριση με μία αύξηση που τιμολογούνταν μέχρι την Παρασκευή. Μια πρώτη αύξηση επιτοκίων έχει τιμολογηθεί πλήρως μέχρι τον Ιούλιο. Οι αγορές έβλεπαν επίσης 50% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας μέχρι το τέλος του έτους, αντιστρέφοντας τα στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων που είχαν τεθεί σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, έδειχναν στοιχεία του Bloomberg.

Την ίδια στιγμή καμπανάκι χτυπούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις εξελίξεις. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι παρατεταμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να πλήξουν τις αγορές και τις οικονομίες και κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν για μια «νέα κανονικότητα», όπως τη χαρακτήρισε.

«Εάν η νέα σύγκρουση αποδειχθεί παρατεταμένη, έχει σαφή και προφανή δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θέτοντας νέες απαιτήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής» δήλωσε η Γκεοργκίεβα. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν νέα σοκ ακόμη και μετά το τέλος της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους από συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. «Σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον, σκεφτείτε το αδιανόητο και προετοιμαστείτε για αυτό» πρόσθεσε.