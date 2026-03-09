Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πρόθεσή του να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταλάβει τα Στενά του Ορμούζ, παρότι – όπως ανέφερε – «τα πλοία περνάνε κανονικά τώρα».

Σύμφωνα με το CBS News, ο Τραμπ τόνισε ότι, παρά την ομαλή διέλευση των πλοίων από την περιοχή, «σκέφτεται να τα καταλάβει». Παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν λέγοντας: «Έχουν πυροβολήσει ό,τι είχαν να πυροβολήσουν και καλύτερα να μην επιχειρήσουν τίποτα έξυπνο, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας».

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο, ο πρόεδρος σημείωσε ότι τα πλοία έχουν ξαναρχίσει να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να αναλάβει πιο άμεσο ρόλο στην εποπτεία της.

«Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, τα πλοία διέρχονται τώρα, αλλά σκέφτομαι να τα καταλάβω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, καθώς συνδέει τη Μέση Ανατολή με τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Η στρατηγική του σημασία έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εντάσεων.

Ενδεχόμενη αυστηρότερη στάση των ΗΠΑ

Οι δηλώσεις του Τραμπ δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να εξετάσουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τη διασφάλιση της θαλάσσιας οδού, εφόσον υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του CBS στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος ανέφερε ότι θεωρεί πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος έχει ολοκληρωθεί, λίγο-πολύ. Δεν έχουν (οι Ιρανοί) Ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν Πολεμική Αεροπορία», φέρεται να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με τη διαπιστευμένη δημοσιογράφο του CBS στον Λευκό Οίκο, Γουεϊτζία Τσιανγκ.

Όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον βρίσκεται «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων πολέμου.

Αναφορά στον νέο ηγέτη του Ιράν

Αναφερόμενος στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν έχει κάποιο μήνυμα» να του στείλει. Επισήμανε, ωστόσο, ότι έχει «κάποιον» υπόψη του για να τον αντικαταστήσει στην ηγεσία της χώρας, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες.