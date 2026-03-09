Ο διοικητής της Ιρανικής Αεροπορίας προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα γίνονται πιο συχνές εκτοξεύσεις μεγαλύτερων πυραύλων, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας της χώρας στην περιοχή.

