Για ακόμη μία φορά το αεροπλανοφλόρο Σαρλ ντε Γκωλ που βρίσκεται ελλιμενισμένο στη Σούδα αναμένεται να αποπλεύσει για την Ανατ. Μεσόγειο συνοδευόμενο από τον μεγαλύτερο αριθμό γαλλικών πολεμικών πλοίων που έχουν φτάσει στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Οκτώ φρεγάτες Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν που συναντήθηκε τη Δευτέρα με Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στην […]