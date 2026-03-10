Η Ρωσία αρνήθηκε ότι παρείχε στο Ιράν πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που αφορούν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ, η διάψευση της Μόσχας διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η εφημερίδα Washington Post είχε δημοσιεύσει την Παρασκευή πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία παρείχε στην Τεχεράνη δεδομένα για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες», δήλωσε ο Γουίτκοφ, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η Μόσχα έχει δώσει στοιχεία στην Τεχεράνη σχετικά με την τοποθεσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους. Αλλά το είπαν. Και χθες το πρωί, ανεξάρτητα, ο Τζάρεντ (Κούσνερ) και εγώ είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον (διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι) Ουσάκοφ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο», πρόσθεσε ο Γουίτκοφ.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν καλύτερα οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν δίνουν», πληροφορίες οι Ρώσοι στους Ιρανούς, κατέληξε ο Αμερικανός απεσταλμένος.