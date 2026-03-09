Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, μια «ειλικρινή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας περίπου μίας ώρας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία.

Όπως δήλωσε ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε «στην κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν και στις διμερείς διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος».

Ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ τις προτάσεις του για μια ταχεία διευθέτηση του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τη συνομιλία τους, οι δύο πρόεδροι αναφέρθηκαν επίσης στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, με έμφαση στις επιπτώσεις που έχει η πολιτική αστάθεια της χώρας στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.