Μία σχεδόν εβδομάδα μετά τη νέα πολεμική σύρραξη που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, χιλιάδες οικογένειες από τον Λίβανο έχουν εκτοπιστεί. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι προειδοποιήσεις εκκένωσης από το Ισραήλ προς τους κατοίκους περισσότερων από 53 χωριών και πυκνοκατοικημένων περιοχών στον Λίβανο, σε συνδυασμό με τις εντατικές αεροπορικές επιδρομές, έχουν αναγκάσει οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ζωές τους έχουν ανατραπεί σε τεράστια κλίμακα.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης σχετικά με τον εκτοπισμό – αύξηση άνω των 100.000 μέσα σε μόλις μία ημέρα – και οι αριθμοί συνεχίζουν να αυξάνονται.

Περίπου 120.000 από τους εκτοπισμένους φιλοξενούνται σε συλλογικούς χώρους που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση, ενώ πολλοί άλλοι μένουν σε συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα. Πολλοί άνθρωποι – που μπορεί να έχουν εκτοπιστεί για δεύτερη φορά από τις εχθροπραξίες του 2024 – έφυγαν βιαστικά χωρίς να πάρουν σχεδόν τίποτα μαζί τους, αναζητώντας ασφάλεια στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στις βόρειες επαρχίες και σε τμήματα της Μπεκάα.

Όπως επισημαίνει η Karolina Lindholm Billing, Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον Λίβανο, η ίδια συνάντησε σε συλλογικό καταφύγιο στη Βηρυτό μια γυναίκα κοντά στα 90, η οποία είχε χάσει 11 μέλη της οικογένειάς της κατά τις επιθέσεις του 2024. Τώρα εκτοπίστηκε ξανά και βρήκε καταφύγιο στο ίδιο σχολείο που έχει μετατραπεί σε συλλογικό κέντρο. Ιστορίες όπως η δική της αποτυπώνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και το επαναλαμβανόμενο τραύμα που βιώνουν οι οικογένειες.