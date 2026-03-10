Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς η σύγκρουση μπαίνει στη δεύτερη πλήρη εβδομάδα της.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα από δημοσιογράφο αν αναμένει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ να ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας ή σε μερικές ημέρες, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι».

«Κοιτάξτε, όλα όσα είχαν έχουν χαθεί, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας τους», είπε. «Στην πραγματικότητα, υπάρχουν δύο επίπεδα ηγεσίας, και μάλιστα, όπως φαίνεται, περισσότερα από δύο. Αλλά δύο επίπεδα ηγεσίας έχουν φύγει».

Η ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και η αντίδραση Τραμπ

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ήταν «απογοητευμένος» από την επιλογή του Ιράν να τοποθετήσει τον γιο του Χαμενεΐ στη θέση του Ανώτατου Ηγέτη, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι επιθυμεί την απομάκρυνσή του.

«Ήμουν απογοητευμένος, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει στα ίδια προβλήματα για τη χώρα. Ήμουν απογοητευμένος με την επιλογή τους», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Ντοράλ της Φλόριντα.

Σε ερώτηση αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει. «Αυτό θα ήταν ακατάλληλο. Αλλά κοιτάξτε, κι εγώ είχα στόχο στην πλάτη μου», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συμμετέχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν. «Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της διαδικασίας», είπε, προσθέτοντας: «Πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετηθεί ένας πρόεδρος ή επικεφαλής της χώρας που θα μπορέσει να ενεργήσει ειρηνικά για αλλαγή».

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον γιο του Χαμενεΐ ως «απαράδεκτη» επιλογή. Ωστόσο, σε δηλώσεις του το βράδυ της ίδιας ημέρας, αναγνώρισε την αβεβαιότητα, λέγοντας σε ομάδα Ρεπουμπλικανών βουλευτών πως «κανείς δεν έχει ιδέα ποιος θα διοικήσει το Ιράν».

Διαφορές με τον αντιπρόεδρο Βανς και στρατηγική στο Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ήταν «λιγότερο ενθουσιώδης» για τον πόλεμο με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ τους.

«Ήταν, θα έλεγα, φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από εμένα», είπε ο Τραμπ. «Ίσως ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για την έναρξη, αλλά τελικά ήταν αρκετά ενθουσιώδης».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να επιτεθεί στο Ιράν, φοβούμενος πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να πλήξει πρώτη τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Βανς, που είχε αρχικά εκφράσει επιφυλάξεις για έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, άλλαξε στάση όταν έγινε σαφές ότι ο Τραμπ υποστήριζε μια στρατιωτική εκστρατεία, πιέζοντας για ταχεία και αποφασιστική δράση.

Οι στόχοι του Τραμπ και η θέση της Ρωσίας

Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε τους δείκτες επιτυχίας του πολέμου με το Ιράν, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Julia Benbrook του CNN σχετικά με την προηγούμενη δήλωσή του πως οι ΗΠΑ «έχουν ήδη κερδίσει σε πολλούς τομείς, αλλά όχι αρκετά», ο Τραμπ εξήγησε τις προσδοκίες του.

«Να μην ξεκινήσουν την επόμενη μέρα την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και να κοιτάξουν εκείνον τον άνθρωπο και κάποιους άλλους από την κυβέρνηση και να πουν, “εντάξει, δεν θα το κάνουμε”», είπε, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι, μετά τις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί σημαντικά. «Ουσιαστικά, δεν θα έχουν πλέον καμία δυνατότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα να αναπτύξουν όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή των συμμάχων μας», είπε.

Επικοινωνία με τον Πούτιν και το ουκρανικό μέτωπο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε «πολύ καλή συνομιλία» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, «θέλει να βοηθήσει» στη Μέση Ανατολή.

Ήταν η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται για πέμπτο έτος.

«Του είπα: “Θα μπορούσες να βοηθήσεις περισσότερο αν τελείωνες τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας”», ανέφερε. «Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ουκρανία «έναν ατελείωτο αγώνα», προσθέτοντας ωστόσο ότι η τηλεφωνική επικοινωνία «ήταν θετική» ως προς το συγκεκριμένο θέμα.

«Το Ιράν θα καταλάμβανε τη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν θα «καταλάμβανε τη Μέση Ανατολή» αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είχαν επιτεθεί πρώτες. «Το Ιράν είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Αν δεν τους πλήτταμε, θα καταλάμβαναν τη Μέση Ανατολή», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι «τα περισσότερα» από τα πυραυλικά και άλλα οπλικά συστήματα του Ιράν έχουν πλέον καταστραφεί και ότι αυτά «στόχευαν χώρες της Μέσης Ανατολής που δεν είχαν καμία σχέση με τη σύγκρουση».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν σκόπευε επίσης να καταστρέψει το Ισραήλ, αλλά οι ΗΠΑ «το σταμάτησαν με καλή χρονική ακρίβεια». «Είμαστε πολύ περήφανοι που συμμετείχαμε σε αυτό και θα τελειώσει σύντομα. Αν ξαναρχίσει, θα δεχθούν ακόμη πιο σκληρό πλήγμα», τόνισε ο Τραμπ.