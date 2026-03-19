Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη απειλή. Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι προκειμένου να αναχαιτίσουν τον στόχο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Την είδηση έκανε γνωστή με μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας. “Με αυτόν τον τρόπο καταρχήν η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης έμμεσα άλλα σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών. Ξέρετε ίσως ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των ελλήνων, των ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη” τόνισε ο κ. Δένδιας.

“Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Και η προστασία των διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή τη συγκυρία μία τεράστια σημασία. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν“, πρόσθεσε ο υπουργός.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν νωρίτερα ότι: “Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της“.