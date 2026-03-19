Τουρκία φέρεται να απέστειλε επιστολή προς την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, με αντικείμενο τη διαμαρτυρία της για την ανάπτυξη των συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με δημοσίευμα, εντάσσεται σε νέο κύκλο εντάσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Η εφημερίδα Milliyet, που αποκάλυψε το περιεχόμενο της επιστολής, κάνει λόγο για «αντεπίθεση» της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει, η Τουρκία κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, με την υποστήριξη των δυτικών συμμάχων της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά απέστειλε την επιστολή διαμαρτυρίας την περασμένη εβδομάδα προς τους τρεις οργανισμούς. Στο έγγραφο, υποστηρίζεται ότι οι ελληνικές κινήσεις συνιστούν προσπάθεια διαμόρφωσης νέων δεδομένων στις διμερείς σχέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο νωρίτερα ελληνικοί Patriot κατέρριψαν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στη Σαουδική Αραβία. Την είδηση γνωστοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

