Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal αποκαλύπτεται πώς το Ισραήλ, μέσα από συντονισμένες επιθέσεις κατά των κέντρων των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, επιχειρεί να προκαλέσει την κατάρρευση του καθεστώτος και να δημιουργήσει συνθήκες για μια εσωτερική εξέγερση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο, καθώς ακόμη και απλοί αστυνομικοί εγκαταλείπουν τα τμήματα και κρύβονται, δημιουργώντας κενό εξουσίας στο εσωτερικό του Ιράν.

Διείσδυση της Μοσάντ στο εσωτερικό του Ιράν

Η πιο εντυπωσιακή αποκάλυψη του ρεπορτάζ είναι ότι πράκτορες της Μοσάντ, με τη βοήθεια Ιρανών πολιτών που τους παρέχουν πληροφορίες, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν βαθιά στη χώρα.

Το επίπεδο αυτής της διείσδυσης είναι τόσο μεγάλο που πλέον επικοινωνούν τηλεφωνικά με στρατιωτικούς ηγέτες και τους προειδοποιούν ότι βρίσκονται ήδη σε “μαύρη λίστα”. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, αν οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί αντιδράσουν βίαια σε ενδεχόμενο ξεσηκωμό, κινδυνεύουν –μαζί με τις οικογένειές τους– να υποστούν την ίδια μοίρα με αυτήν του Χαμενεΐ.

Η Wall Street Journal δημοσιεύει και το περιεχόμενο μιας τέτοιας συνομιλίας, ανάμεσα σε έναν πράκτορα της Μοσάντ και έναν διοικητή της Αστυνομίας.

Ηχογραφημένη συνομιλία

«Με ακούς;», ακούγεται να λέει στα φαρσί ένας πράκτορας της Μοσάντ.

«Άκου, ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι σε μαύρη λίστα και έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για σένα».

«Εντάξει», απαντά ο διοικητής στην ηχογραφημένη συνομιλία.

Ο πράκτορας συνεχίζει: «Σου τηλεφωνώ για να σε προειδοποιήσω ότι πρέπει να είσαι μαζί με τον λαό σου, στο πλευρό του», προσθέτοντας στη συνέχεια μια σαφή απειλή: «Αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι η ίδια με τη μοίρα του ηγέτη σου. Με ακούς;»

«Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου. Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς, σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις», απαντά ο διοικητής.

Επιθέσεις στις δυνάμεις ασφαλείας

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το Ισραήλ είχε πληροφορίες πως, σε περίπτωση επίθεσης, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας θα συγκεντρώνονταν σε διάφορα γήπεδα. Μόλις κινητοποιήθηκαν, τα γήπεδα βομβαρδίστηκαν, προκαλώντας πανικό στους επικεφαλής και τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας.

Ακολούθησαν επιθέσεις σε αποθήκες της αστυνομίας και σε μονάδες μοτοσικλετιστών, που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταστολή διαδηλώσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συχνά καθοδηγούνται από Ιρανούς πολίτες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε διάλυση της ιεραρχίας των δυνάμεων ασφαλείας.

Πολλοί αξιωματούχοι φέρονται να κρύβονται σε πολυκατοικίες, φοβούμενοι τα ισραηλινά drones. Ένας γιατρός στην Τεχεράνη ανέφερε ότι η αστυνομία στη συνοικία Βανάκ μετέφερε το φυλάκιό της κάτω από γέφυρα, προκειμένου να αποφύγει στοχοποίηση.