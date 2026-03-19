  • Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.
  • Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στον κόλπο του Ομάν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
  • Ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.
  • Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις της υπέστησαν πυραυλική επίθεση με αποτέλεσμα μεγάλες πυρκαγιές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
  • Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς εάν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση του Κατάρ.
  • Η Σαουδική Αραβία επιφυλάσσεται του δικαιώματος στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου.
  • Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
  • Αλλοδαπός εργάτης τριάντα ετών έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ από πλήγμα ιρανικού πυραύλου
  • Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο στο Ιράν
  • Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν εισηγήθηκε moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα ενεργειακών εγκαταστάσεων, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ.

