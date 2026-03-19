- Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν.
- Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στον κόλπο του Ομάν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
- Ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.
- Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι εγκαταστάσεις της υπέστησαν πυραυλική επίθεση με αποτέλεσμα μεγάλες πυρκαγιές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
- Ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς εάν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση του Κατάρ.
- Η Σαουδική Αραβία επιφυλάσσεται του δικαιώματος στρατιωτικών επιχειρήσεων σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου.
- Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα στις Βρυξέλλες με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
- Αλλοδαπός εργάτης τριάντα ετών έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ από πλήγμα ιρανικού πυραύλου
- Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πόλεμο στο Ιράν
- Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
- Ο Εμανουέλ Μακρόν εισηγήθηκε moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα ενεργειακών εγκαταστάσεων, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον εμίρη του Κατάρ.
Τελευταία Νέα
Την θλίψη του για την δολοφονία του «πραγματικού φίλου» της Ρωσίας Αλί Λαριτζανί εξέφρασε ο Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος απέστειλε μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Ρομπέρτα Μέτσολα: «Η Ελλάδα αποτελεί success story με τον Κυριάκο Μητσοτάκη»
Στην επετειακή εκδήλωση για τα 50χρονα του ΕΛΚ, έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη – ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ και της ανθεκτικότητας της Ε.Ε. «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην ευρωζώνη», είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Από την πλευρά της, […]
Ο Τραμπ στην τελετή επαναπατρισμού έξι νεκρών μελών της Πολεμικής Αεροπορίας
Ο αμερικανός πρόεδρος και μέλη του Κογκράσου υποδέχονται τις σορούς των έξι μελών αεροσκάφος ανεφοδιασμού που συνετρίβη στο Ιράκ
Ιταλία: H κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η πρωθυπουργός δήλωσε πως το μέτρο βοηθά τους πολίτες, ενώ οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από άλλες χώρες της Ευρώπης.