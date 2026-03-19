Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· λίγα λεπτά μετά τις 04:00 ώρα Ελλάδας) ότι θα διατάξει την ολοκληρωτική καταστροφή του πελώριου ιρανικού κοιτάσματος αερίου στη Νότια Παρς, εάν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν τίποτα» για τον συγκεκριμένο βομβαρδισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκάλεσε τα ιρανικά αντίποινα εναντίον της εγκατάστασης στη Ρας Λαφάν του Κατάρ.

«Δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ σε αυτό το κοίτασμα στη Νότια Παρς, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο, εκτός αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ — σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ, με ή χωρίς τη βοήθεια ή τη συναίνεση του Ισραήλ, θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς με δύναμη που το Ιράν δεν έχει ξαναδεί ούτε γνωρίσει», διεμήνυσε ο Τραμπ.