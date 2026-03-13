Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες μετά τη δήλωση του νέου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε πως η χώρα του θα εκδικηθεί για τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, εμφανώς ικανοποιημένος από την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, μιλώντας σε εκδήλωση όπου παρευρέθηκε και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Αντιφατικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την πορεία του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει προκαλέσει ένταση σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Κατά καιρούς έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν» ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει πως είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μέχρι την πλήρη επίτευξη των στόχων.

Αντίδραση της Τεχεράνης και επιπτώσεις στην αγορά

Ο Τραμπ δεν απάντησε άμεσα στις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ότι η πίεση στο Στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.

Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει σχεδόν αποκλειστεί, ελεγχόμενη de facto από την Τεχεράνη. Από το σημείο αυτό διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).