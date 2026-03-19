Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον χιλιάδων στρατιωτών προκειμένου να ενισχύσει τις δυνάμεις που ήδη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η πιθανή αυτή ενίσχυση θα παρείχε στον πρόεδρο Τραμπ «περισσότερες επιλογές» σε περίπτωση που αποφασίσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, τη στιγμή που ο πόλεμος έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα του.

Επιχειρησιακά σενάρια στα Στενά τουΠε Ορμούζ

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνονται κινήσεις για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Οι ενέργειες αυτές θα απαιτούσαν κυρίως αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, αλλά και πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Συζητείται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, ωστόσο πηγές τονίζουν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Το νησί, από το οποίο εξάγεται περίπου το 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη βομβαρδίσει στρατιωτικούς στόχους στο νησί στις 13 Μαρτίου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές στο Χαργκ, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάληψή του θα απέφερε περισσότερα οφέλη από την καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Πολιτικό ρίσκο και στρατηγικά διλήμματα

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ακόμη και για περιορισμένες αποστολές, ενέχει σημαντικά πολιτικά ρίσκα για τον Αμερικανό πρόεδρο, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου υποστήριξης της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ προς τον πόλεμο.

Παράλληλα, έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο ανάθεσης στις ειδικές δυνάμεις αποστολής για την απόκτηση ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Πηγή ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει άμεσα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και επικίνδυνη.

Πάνω από 7.800 αεροπορικοί βομβαρδισμοί

Σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 7.800 αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας ή βυθίζοντας περίπου 120 ιρανικά πολεμικά πλοία. Το CENTCOM επιβλέπει περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και χωρίς εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων, οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει 13 απώλειες στρατιωτικών και περίπου 200 τραυματισμούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ελαφροί.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επέμβασης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε επικρίνει τους προκατόχους του για τους «αιώνιους πολέμους», δεν έχει αποκλείσει πλέον την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία οριστική απόφαση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση για τα Στενά του Ορμούζ. Αρχικά είχε δηλώσει ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει σύντομα εμπορικά πλοία, στη συνέχεια κάλεσε συμμάχους να συνδράμουν, και πλέον αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή.

«Διερωτώμαι τι θα γινόταν αν ‘τελειώναμε’ ό,τι απομένει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος κι αφήναμε στις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς δεν το κάνουμε, την ευθύνη για το λεγόμενο ‘στενό’;» σχολίασε ο Τραμπ μέσω Truth Social.