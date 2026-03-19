Το νέο κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης επανεξέλεξε σήμερα πρωθυπουργό τον Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, διατηρώντας τον συντηρητικό ηγέτη στην ηγεσία της κυβέρνησης. Η επανεκλογή του ήρθε έπειτα από τη νίκη του κόμματός του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν σε κλίμα έντονης εθνικιστικής ρητορικής.

«Θα είμαι ένας πρωθυπουργός που θα εργασθεί με κάθε έναν βουλευτή για το καλό της χώρας και των Ταϊλανδών», δήλωσε ο 59χρονος Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ πριν από την ψηφοφορία, όπου έλαβε 294 ψήφους επί συνόλου 498. Με τη δήλωσή του, δεσμεύτηκε να επιδιώξει συνεργασία και ενότητα στο κοινοβούλιο.

Η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις εσωτερικές οικονομικές δυσκολίες. Η ανάπτυξη παραμένει αναιμική, ενώ οι μεθοριακές εντάσεις με την Καμπότζη συνεχίζονται, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή.

Το κόμμα Μπουμτζαϊτάι του Ανουτίν, που στηρίζει τις ένοπλες δυνάμεις και τη μοναρχία, σημείωσε τον Φεβρουάριο το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία του. Η επιτυχία αυτή αποδόθηκε στη σκληρή εθνικιστική γραμμή που ανέπτυξε μετά τα φονικά επεισόδια με την Καμπότζη το 2025.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε την κατασκευή τείχους στα σύνορα με την Καμπότζη, το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων και τη στρατολόγηση 100.000 εθελοντών στρατιωτών, μέτρα που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό.

Συνασπισμοί και πολιτικές ισορροπίες

Παρότι δεν εξασφάλισε απόλυτη πλειοψηφία, το κόμμα του Ανουτίν σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με το Φέου Τάι, το λαϊκιστικό κόμμα του φυλακισμένου πρώην ηγέτη Τακσίν Σιναουάτρα, καθώς και με μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς.

Το μεταρρυθμιστικό Λαϊκό Κόμμα, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ανέλαβε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, δέκα από τους νεοεκλεγέντες βουλευτές του –μεταξύ αυτών και ο αρχηγός του κόμματος– κατηγορούνται για παραβίαση της δεοντολογίας, λόγω των προσπαθειών τους να τροποποιήσουν τον νόμο περί εγκλημάτων καθοσιώσεως κατά της μοναρχίας.

Προκλήσεις στην οικονομία και στη διεθνή σκηνή

Ο Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, πολυεκατομμυριούχος κληρονόμος οικογένειας με δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, είχε εκλεγεί πρωθυπουργός τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά την καθαίρεση της Παετονγκτάρν Σιναουάτρα. Σήμερα, καλείται να αναζωογονήσει την οικονομία και να ενισχύσει τον τουρισμό, τομέα-κλειδί για τη χώρα, ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς το Βιετνάμ προσελκύει περισσότερες ξένες επενδύσεις.

Μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, που προκάλεσαν νέο κύκλο πολεμικών συγκρούσεων και αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, ο Ανουτίν δεσμεύθηκε να «μετατρέψει αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή σε ευκαιρία για την Ταϊλάνδη». Παράλληλα, η χώρα ήδη βιώνει αύξηση στις τιμές των καυσίμων και προβλήματα στον εφοδιασμό.

Οι μεθοριακές εντάσεις με την Καμπότζη εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ. Η σταθερότητα στην περιοχή θα αποτελέσει κρίσιμο στοίχημα για την κυβέρνηση του Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ τους επόμενους μήνες.