Η Κίνα χαιρέτισε τη νέα συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στην Καμπότζη και την Ταϊλάνδη, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των δύο χωρών στην Κίνα. Η ανακοίνωση αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη κατέληξαν σε δεύτερη εκεχειρία μέσα σε λίγους μήνες, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες έντονων συνοριακών συγκρούσεων. Οι μάχες θεωρήθηκαν οι πιο σοβαρές των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, η συμφωνία αποδεικνύει ότι ο διάλογος και η διαβούλευση αποτελούν πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης σύνθετων διαφορών. Η κινεζική πλευρά υπογράμμισε τη σημασία της διπλωματικής οδού για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Ουάνγκ Γι θα συναντήσει τον Καμποτζιανό υπουργό Εξωτερικών Πρακ Σόκχον και τον Ταϊλανδό ομόλογό του Σιχάσακ Φουανγκετκέοφ στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν και στρατιωτικοί εκπρόσωποι των τριών χωρών.

Το Πεκίνο εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να διευκολύνει έναν πιο εποικοδομητικό και λεπτομερή διάλογο μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, ενισχύοντας τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή στην περιοχή.

“Η Κίνα θα παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο με τον δικό της τρόπο ώστε να βοηθήσει την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη να παγιώσουν την εκεχειρία, να ξεκινήσουν εκ νέου τις ανταλλαγές, να οικοδομήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην πολιτική, να επιτύχουν την ανάκαμψη στις σχέσεις τους και να διατηρήσουν την περιφερειακή ειρήνη”, ανέφερε το υπουργείο.