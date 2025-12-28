Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που επιτεύχθηκε το Σάββατο και έθεσε τέλος στη συνοριακή σύγκρουση των δύο χωρών. Οι συγκρούσεις είχαν προκαλέσει τουλάχιστον 47 θανάτους και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» στην επίλυση του ζητήματος.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, επαίνεσε τον δικό του ρόλο στην αντιμετώπιση πολλών διεθνών συγκρούσεων.

Κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας για ακόμη μια φορά την κριτική του προς τον διεθνή οργανισμό.