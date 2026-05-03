Με ένα εντυπωσιακό «καυτό» φόρεμα, η Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά» στην παραλία της Κόπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε χιλιάδες θαυμαστές.

Η Λατίνα σταρ μαγνήτισε τα βλέμματα με την εκρηκτική της παρουσία, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως μιας από τις πιο δυναμικές καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ξεσηκώνοντας το κοινό των δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που την παρακολουθούσαν και την αποθέωναν σε κάθε τραγούδι.

Η συναυλία της Κολομβιανής σούπερ σταρ ήταν δωρεάν, ωστόσο σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο, το οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στην τεράστια τουριστική προσέλευση.

Η εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση αποτέλεσε μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια», που έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες.

Η Σακίρα καθήλωσε και συγκίνησε τους θαυμαστές της, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται από πολλούς η απόλυτη σταρ της ποπ μουσικής.

Τέλος, η συναυλία στη θρυλική παραλία της Κόπακαμπάνα θύμισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Βραζιλίας ως επίκεντρο παγκόσμιων μουσικών γεγονότων.