O Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «κανένα θέμα εμπλοκής» δεν υπάρχει, χαρακτηρίζοντας την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία ως καθαρά αμυντική ενέργεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως πρόκειται για ενέργεια αποτροπής, υπογραμμίζοντας ότι «όπως είπε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πόσο αξιόμαχη είναι η συστοιχία μας».

«Προστατεύουμε Ευρωπαίους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, επιμένοντας ότι η ελληνική συμμετοχή στο σύστημα άμυνας της Σαουδικής Αραβίας εντάσσεται αποκλειστικά σε αμυντικό πλαίσιο.

Η παρουσία της ελληνικής δύναμης στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, στο πλαίσιο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ). Η αποστολή συνεχίζεται και μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κληθεί να ενημερωθούν»

Για το αν πρέπει να κληθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για ενημέρωση σημείωσε: «Η συγκεκριμένη συστοιχία είναι εκεί από το 2021. Υπήρξε επιθετική ενέργεια και στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της συμμετείχε η ελληνική αποστολή. Δεν θα μπορούσα να γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κληθεί να ενημερωθούν. Χρήση του δικαιώματος έκαναν μόνο δυο. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να ενημερωθούν. Το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών συγκαλείται σε άλλες περιστάσεις. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή το να απαιτεί απόφαση από συμβούλιο αρχηγών. Έχει κυβέρνηση εκλεγμένη και η πολιτική που ακολουθεί και η στρατηγική της δικαιώνεται.

Υπάρχει διμερής συμφωνία και στο πλαίσιό της υπάρχει πυροβολαρχία. Δεν έκανε επίθεση η πυροβολαρχία. Υπήρξε απειλή. Ήταν μια αμυντική ενέργεια και όχι επίθεση».

Επιστολή Τουρκίας για Κάρπαθο

«Η δομή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όλες αυτές οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης εκτός από ανυπόστατες δεν ερίδονται σε καμία διεθνή συνθήκη. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι. Γνωρίζουμε για τις κινήσεις της Τουρκίας οι οποίες εκτός του ότι γίνονται αυτή την περίοδο είναι και παράλογες», επισήμανε σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι η Τουρκία απέστειλε επιστολή στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, για τη μεταφορά ελληνικών Patriot στην Κάρπαθο.

Για τα οικονομικά μέτρα

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο λήψης έκτακτων μέτρων, σε περίπτωση που ενταθούν οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε: «Δεν προαναγγέλλουμε μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».