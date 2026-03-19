Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να υπερασπιστούν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να πάψουν, όπως είπε, «να συμπεριφέρονται ως υποτελείς του Τραμπ». Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έγινε μετά την προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «για να σταματήσουν οι επιπτώσεις του πολέμου, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος». Υπογράμμισε πως η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, με δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ένωση πρέπει να προχωρήσει με δυναμισμό, σχέδιο και αλληλεγγύη, όπως απέδειξε και στο ζήτημα της ασφάλειας της Κύπρου. Κατά τον ίδιο, τα κράτη-μέλη οφείλουν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ακόμη ότι το κόμμα του έχει προτείνει, για την Ελλάδα, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, για όσο διάστημα διαρκεί η πολεμική σύγκρουση.