Τον βουλευτή Ν. Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλο, προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά τη διαγραφή και επερχόμενη παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το βουλευτικό αξίωμα.

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο.

Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.»