Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές συνέδρων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες». Όπως ανέφερε, «η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη». Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε: «γι’ αυτό καλώ και σήμερα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί».

«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας»

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη «να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία». Επεσήμανε επίσης πως στόχος του σχεδίου είναι «να ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους» και «να φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας».

«Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων. «Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση και ευθύνη για να διεξαχθεί άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική διαδικασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε λέγοντας: «Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί».