Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μαζί με τον Υφυπουργό κ. Νίκο Τσάφο συμμετέχει στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την είσοδό του στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Μια διεθνής κρίση χτυπάει τη πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές της ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξία για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.Η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό της μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Η σημασία των ενεργειακών δικτύων

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη σημασία των δικτύων, σημειώνοντας: «Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής, διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι η στιγμή, η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα για να μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά, μία πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας».

Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος

Οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ συζητούν τις επιλογές για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους, καθώς οι αξιωματούχοι προετοιμάζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών από τη ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία των καταναλωτών από τις αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ που παρακολουθούν τις συζητήσεις, εξετάζονται η κρατική στήριξη προς τις βιομηχανίες, οι μειώσεις φόρων και η αξιοποίηση της επικείμενης αναθεώρησης της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να διευκολυνθεί η προσφορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2