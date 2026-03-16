Οι ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα, για τις κάλπες των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ, έφεραν χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη: μέσα σε μια κρίσιμη συγκυρία, περίπου έναν χρόνο πριν από τις κάλπες του 2027, με εσωκομματικές αναταραχές και κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση για μια σειρά σκανδάλων, θεωρούν πως η συμμετοχή των μελών του κόμματος στην εσωτερική αυτή διαδικασία έστειλε μήνυμα πως η σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνική βάση του δεν έχει διαρραγεί.

Η συμμετοχή, που ξεπέρασε τα 150.000 μέλη, έφερε, για την επιτελική ομάδα, συγκρίσεις με την αντίστοιχη προσυνεδριακή διαδικασία της κυβερνητικής ΝΔ, της οποίας η προσέλευση ήταν μικρότερη. Στελέχη όλων των πλευρών εκτιμούσαν χθες πως η κάλπη των συνέδρων λειτουργεί ως υπενθύμιση της γείωσης που έχει το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και της αντίληψης πως, παρά το σημερινό του ποσοστό, αποτελεί τον βασικό προοδευτικό πόλο. Και, κυρίως, πως το αυξημένο ενδιαφέρον θα ευνοήσει τη συσπείρωση του κόμματος και μετά το συνέδριο, στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. «Υπάρχει προσδοκία από εμάς» σχολίαζαν χαρακτηριστικά χθες.

Οι δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών

«Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια» ανέφερε στη δήλωσή του προσερχόμενος στην κάλπη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η Αννα Διαμαντοπούλου σχολίασε πως «αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές». Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Χάρης Δούκας: «Είναι το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το ΠΑΣΟΚ, όταν μπόρεσε να εκφράσει – και όταν εκφράζει – το αίτημα της αλλαγής, κάθε φορά μεγαλούργησε» σχολίασε και στη δική του δήλωση έξω από το εκλογικό τμήμα που ψήφισε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Η παρουσία τεσσάρων οργανωμένων μπλοκ

Βουλευτές και κεντρικά στελέχη έκαναν βόλτα στα εκλογικά κέντρα της περιοχής τους, γνωρίζοντας πως το διακύβευμα δεν αφορά μόνο την ηγεσία, που αναμένεται να έχει άνετη πλειοψηφία στο συνέδριο, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Ενας από τους λόγους της αυξημένης συμμετοχής ήταν και η παρουσία τεσσάρων οργανωμένων μπλοκ που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο συνέδριο: η πλευρά του Ανδρουλάκη, η πλευρά Δούκα, η πλευρά Γερουλάνου και αυτή του Μανώλη Χριστοδουλάκη κατέβηκαν οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα, έχοντας η καθεμιά συγκεκριμένο στόχο συνέδρων και σχεδιασμό για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής – καθόλου τυχαίο δεν είναι πως οι συγκεκριμένες τάσεις της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ενδιαφέρονται να καταμετρηθούν ως πόλοι στην Κεντρική Επιτροπή -, επομένως γνωρίζουν πως η χθεσινή τους επίδοση ήταν το πρώτο βήμα για την παρουσία τους στο συνέδριο. Αν σε αυτές τις παρουσίες μετρηθούν και στελέχη που έχουν επίσης έναν μηχανισμό ανά περιφέρεια, όπως ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Στέφανος Παραστατίδης και ο Παύλος Χρηστίδης, τότε γίνεται ακόμα πιο σαφής ο τρόπος με τον οποίο η συμμετοχή αυξήθηκε.

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται το αργότερο την Τρίτη, ωστόσο, ακόμα και ανεπισήμως, μέχρι να μετρηθούν οι σταυροί και να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις, σαφής εκτίμηση της δύναμης της κάθε πλευράς δεν μπορεί να γίνει – και αυτό γιατί, πλην Ανδρουλάκη, καμία πλευρά δεν έχει καταμετρηθεί έτσι όπως το κάνει σήμερα σε εσωτερική διαδικασία, καθώς το 2022 απέναντι στον πρόεδρο βρέθηκε το παπανδρεϊκό μπλοκ, που όμως πια έχει σπάσει. Αυτό δημιούργησε ενδιαφέρον και στα εκλογικά κέντρα, καθώς εμφανίζονταν πρόσωπα που δεν είχαν «χαρτογραφηθεί» από τους εκάστοτε απέναντι. Οι μεγαλύτερες ουρές παρατηρήθηκαν στα εκλογικά κέντρα της Αττικής, τα οποία, λόγω και της ύπαρξης ηλεκτρονικής διασύνδεσης (που υπήρχε για τις κάλπες των μεγάλων αστικών κέντρων), έκαναν τη Χαριλάου Τρικούπη να δώσει οδηγία για παράταση μιας ώρας στην ψηφοφορία.

Νέο στοίχημα η ενιαία γραμμή

Αυτή η εικόνα οργανωτικής ευελιξίας, σε κάθε περίπτωση, έρχεται και με πολιτικό διακύβευμα, όχι μόνο για την ηγεσία, καθώς επί τάπητος στο συνέδριο θα τεθούν ζητήματα που αφορούν τις μετεκλογικές συνεργασίες (η πλευρά Δούκα έχει ήδη εξαγγείλει κατάθεση ψηφίσματος ώστε να αποκλειστεί η συνεργασία με τη ΝΔ), καταστατικές αλλαγές, αλλά και ζητήματα εσωκομματικής δημοκρατίας που αναμένεται να τεθούν από τις βασικές αντιπολιτευόμενες ομάδες, ειδικά μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Σχεδόν δεδομένο είναι πως οι μάχες που θα δοθούν δεν θα είναι εύκολες – γιατί παρότι οι συσχετισμοί με μαθηματική ακρίβεια ευνοούν τον Ανδρουλάκη, η πίεση που θα ασκηθεί για την αποσαφήνιση τουλάχιστον της θέσης για μη συνεργασία με τη ΝΔ, με την οποία συμφωνούν σχεδόν όλοι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης (ασχέτως αν είναι υπέρ του ψηφίσματος ή όχι), αλλά και για την καλύτερη λειτουργία του κόμματος δεν θα είναι μικρή. Από τη Χαριλάου Τρικούπη, από την άλλη, που επί της ουσίας έχουν αφήσει να φανεί πως με κάποιον τρόπο το μήνυμα της αλλαγής της κυβέρνησης, που περνάει μέσα από την ήττα τις ΝΔ, θα αναγράφεται σε κάποιο συνεδριακό κείμενο, επιδιώκουν μετά το συνέδριο το κόμμα να ακολουθεί μια και ενιαία γραμμή – εξ ου και το μήνυμα που εστάλη από τον Ανδρουλάκη με τη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας.