Η ψηφοφορία για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής παρατείνεται έως τις 20:00, καθώς η συμμετοχή των μελών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Την απόφαση έλαβε η αρμόδια επιτροπή ΕΔΕΚΑΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, η αυξημένη προσέλευση θεωρείται «θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ». Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει τα 150.000 μέλη, αριθμός που υπερβαίνει εκείνον της αντίστοιχης εσωκομματικής διαδικασίας της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία είχαν ψηφίσει 122.000 μέλη.

Η δήλωση του Γιώργου Α. Παπανδρέου

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος για την εκλογή συνέδρων του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εκλογική διαδικασία, αλλά «την καρδιά της δημοκρατίας». Μέσα από τη σύνθεση και τον διάλογο, όπως ανέφερε, αναδεικνύεται εκ νέου το αίτημα του ελληνικού λαού για μια μεγάλη, νέα αλλαγή.

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ, κάθε φορά που κατάφερε να εκφράσει αυτό το αίτημα, «μεγαλούργησε». Αναφέρθηκε στο αίτημα του ελληνικού λαού για κοινωνική δικαιοσύνη, σε μια εποχή που, όπως είπε, η κοινωνία δοκιμάζεται από ανισότητες και τη διασπάθιση δημόσιων πόρων προς λίγους ισχυρούς και πελατειακά δίκτυα.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για ένα δίκαιο και κοινωνικό κράτος, για πραγματική δημοκρατική συμμετοχή και ουσιαστική διαβούλευση, στοιχεία που –όπως σημείωσε– έχουν χαθεί. Επανέλαβε επίσης το αίτημα για μια Ελλάδα που δεν θα αποτελεί εξάρτημα γεωπολιτικών παιχνιδιών, αλλά «φάρο ειρήνης», όπως πίστευε και πάλευε το ΠΑΣΟΚ από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, επισήμανε ότι η χώρα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση περιφερειακής συνεργασίας και στη διεθνή προσπάθεια περιορισμού των οπλικών και πυρηνικών εξοπλισμών. Όπως τόνισε, αυτά είναι τα αιτήματα του ελληνικού λαού και για αυτά το Κίνημα εργάζεται ενόψει του συνεδρίου, με στόχο να αναδείξει το όραμα για μια διαφορετική Ελλάδα.